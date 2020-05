Weitere Corona-Beschränkungen in Bayern entfallen

Nachrichtenarchiv - 11.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Bundesländer lockern heute weitere Corona-Beschränkungen. In Bayern entfällt etwa bei Geschäften die 800-Quadratmeter-Regelung, auch dürfen Einkaufszentren wieder öffnen, sofern sie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Zoos, Museen und Büchereien sind wieder offen, Fahr- und Musikschulen nehmen den Betrieb wieder auf, und Mannschaftssportler dürfen in Kleingruppen trainieren. Die Viertklässler kehren an die Schulen zum Präsenzunterricht zurück, ebenso die Schüler, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen. In Niedersachsen öffnet die Gastronomie, und Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden. In Nordrhein-Westfalen machen neben Restaurants und Kneipen auch die Firnessstudios wieder auf. In Berlin können die Menschen wieder in Kosmetik- und Sonnenstudios gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2020 09:00 Uhr