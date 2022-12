Weitere chinesische Großstädte lockern Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: In mehreren chinesischen Großstädten sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. In Peking und Shanghai können die Einwohner nun öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ohne ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen. Auch in Wuhan und Shandong hoben die Behörden die Testpflicht auf. In Shanghai dürfen die Bewohner nun auch wieder Außenbereiche wie Parks und Touristenattraktionen ohne Test betreten. Und in Hangzhou wurden die regelmäßigen Massentests beendet. Ausgenommen von den Lockerungen sind allerdings Menschen, die Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten besuchen oder dort leben. Die Weltgesundheitsorganisation begrüßte die Lockerung der strengen Null-Covid-Politik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 08:00 Uhr