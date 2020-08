Weitere 75 Corona-Fälle bei Nachtests in Mamminger Fabrik

Nachrichtenarchiv - 12.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: In der niederbayerischen Kleinstadt sind bei Nachtestungen weitere Corona-Fälle entdeckt worden. Von den rund 300 getesteten Kontaktpersonen in der Konservenfabrik in Mamming waren 75 positiv. In der Fabrik in Mamming waren 166 von 600 Mitarbeitern mit dem Virus infiziert, der gesamte Betrieb wurde vorübergehend stillgelegt, alle Beschäftigten in Quarantäne geschickt. Mittlerweile hat das Verwaltungsgericht Regensburg die vom Landratsamt verfügte vorübergehende Stilllegung der Fabrik aufgehoben. Landrat Bumeder zeigte sich besorgt über die Entscheidung, da der Prüfbericht des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über das vorgelegte Hygienekonzept noch nicht vorliegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 06:00 Uhr