Weitere 30 deutsche Staatsbürger haben Gazastreifen verlassen

Rafah: Im Gazastreifen haben erneut zahlreiche ausländische Staatsbürger das Kampfgebiet verlassen - darunter auch 30 Deutsche. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, waren auch Familien mit Kindern dabei. Gleichzeitig arbeite man aber intensiv daran, dass weitere Deutsche ausreisen könnten, so die Behörde auf der Online-Plattform X. Derweil bahnt sich auch an der Nordgrenze Israels ein neuer Konflikt an. Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Nasrallah, hat Israel mit einem militärischen Eingreifen gedroht. An der libanesischen Front seien alle Optionen offen. Nasrallah warf zudem den USA vor, für den Krieg im Gazastreifen verantwortlich zu sein. Bei seinem Besuch in Israel drängte US-Außenminister Blinken erneut auf eine Feuerpause. Nach seinen Worten soll sie dazu dienen, Zivilisten im Gazastreifen mit Hilfe zu versorgen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in Sicherheit zu bringen. Israels Regierungschef Netanjahu lehnt eine Waffenruhe aber weiter ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 23:15 Uhr