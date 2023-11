Weitere 30 Deutsche können Gazastreifen verlassen

Berlin: Mehr als 30 Deutsche haben am Abend den Gazastreifen verlassen. Das hat das Auswärtige Amt mitgeteilt. Den Angaben zufolge konnten damit bislang 50 deutsche Staatsangehörige über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausreisen. Außenministerin Baerbock will sich bei dem G7-Treffen in Tokio erneut dafür aussprechen, dass es im Gazastreifen Feuerpausen gibt, um dort Zivilisten versorgen zu können. In Israel haben die Menschen heute mit einer Schweigeminute an die Opfer des Angriffs der Hamas vor einem Monat erinnert. Am 7. Oktober hatten Terroristen 1.400 Menschen getötet, mehr als 240 wurden als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 17:00 Uhr