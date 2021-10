Weiter Streit um Maskenpflicht an Schulen

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Streit um die Maskenpflicht an Schulen geht weiter. Während sich der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, und Ärztepräsident Reinhard gegen die Maskenpflicht aussprechen, rufen der Deutsche Lehrerverband und die Bildungsgewerkschaft VBE zur Vorsicht auf. In Bayern soll die Maskenpflicht ab Montag im Unterricht wegfallen. Auch in Baden-Württemberg und Sachsen wird ein solcher Schritt für die nächste Zeit erwogen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 05:00 Uhr