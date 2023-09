Weiter steigende Zahl von Firmenpleiten in Deutschland

Wiesbaden: Die Zahl der Firmenpleiten ist in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, meldeten im ersten Halbjahr 2023 mehr als 8500 Unternehmen Insolvenz an. Das sind gut 20 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger summierten sich demnach auf knapp 14 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es noch rund 8 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren hatten staatliche Hilfen und teils ausgesetzte Insolvenzantragspflichten trotz Corona- und Energiekrise die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland auf niedrigem Niveau gehalten. Experten hatten daher einen Anstieg im laufenden Jahr erwartet.

