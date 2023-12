Weiter kritische Hochwasserlage in Teilen von Niedersachsen

Hannover: In einigen Hochwassergebieten in Deutschland bleibt die Lage angespannt- vor allem in Niedersachsen. Wie die Behörden mitteilten, besteht für einige Flüsse noch immer die höchste Meldestufe. Für Leine, Aller, sowie Unter- und Mittelweser werde vor großem Hochwasser gewarnt. Große Sorge bereiten den Einsatzkräften nach wie vor mehrere Deiche, die bereits stark aufgeweicht sind und brechen können. Erneut ist die Bundespolizei im Einsatz, um große Sandsäcke in die betroffenen Regionen zu fliegen. Für die Städte Winsen und Celle gelten Gefahrenmeldungen. Dort könnten sowohl Strom- als auch Handynetz ausfallen. Im sächsischen Dresden meldet das Hochwasserzentrum indes einen sinkenden Pegel der Elbe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 12:00 Uhr