Weiter Angriffe auf Ukraine - russischer Militärkonvoi vor Kiew

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Das russische Militär hat in der Nacht seine Angriffe auf die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, fortgesetzt. Eine Militärkolonne von mehr als 60 Kilometern bewegt sich auf Kiew zu, wie US-Satellitenbilder zeigen. Damit ist der Konvoi deutlich länger als bisher angenommen. Experten befürchten, dass beide Städte von russischen Einheiten eingekesselt werden sollen. Die Ukraine meldet unterdessen den Abschuss mehrerer russischer Kampfflugzeuge. Bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten des Landes soll es auf beiden Seiten große Verluste gegeben haben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Meldungen nicht. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax verlegt Russland Truppen näher an Europa heran. Sie sollen Übungen in der Provinz Astrachan abhalten. Die USA planen unterdessen ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Damit soll das Land wirtschaftlich, militärisch und humanitär unterstützt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 08:00 Uhr