Weiter angespannte Lage wegen Dauerregens im Saarland

Saarbrücken: Die Hochwasserlage im Saarland bleibt angespannt. Besonders betroffen war am späten Abend der Landkreis Neunkirchen. Dort, in der Stadt Ottweiler, sind Dämme gebrochen. Die historische Innenstadt wurde komplett überflutet. Auch in Neunkirchen selbst ist die Lage kritisch. Ein Krisenstab ist eingerichtet. In der Landeshauptstadt Saarbrücken sind die Menschen weiter aufgerufen, Keller, Gewässer und überflutete Gebiete zu meiden. Im Nordsaarland dagegen hat sich die Lage leicht entspannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2024 01:00 Uhr