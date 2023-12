Weiter angespannte Hochwasser-Lage im Norden und Osten Deutschlands

Hannover: In den Hochwassergebieten im Norden und im Osten Deutschlands sind die Einsatzkräfte weiterhin im Dauereinsatz. In einem Landkreis in Sachsen-Anhalt wurde der Katastrophenfall festgestellt. In Mansfeld-Südharz müsse jetzt von erheblichen Schäden ausgegangen werden und es müssten Schutzmaßnahmen für Anwohner getroffen werden, hieß es zur Begründung. Dort wird eine Talsperre kontrolliert abgelassen, weil sie drohte überzulaufen. In der Gemeinde Lilienthal bei Bremen ist noch offen, wann Bewohner in ihre Häuser zurückkehren dürfen. In Oldenburg wird vorsichtshalber eine Evakuierung vorbereitet. Nach Angaben der Stadt sind die Deiche unverändert einem hohen Druck ausgesetzt. Andernorts registrieren die Behörden einen Rückgang der Wassermassen. Eine leichte Entwarnung gibt es für den Serengeti-Park in Hodenhagen. Dort mussten keine weiteren Tiere in Sicherheit gebracht werden.

