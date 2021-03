Weite Teile Italiens gehen zum dritten Mal in den Lockdown

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien geht wegen steigender Corona-Infektionszahlen zum dritten Mal seit Beginn der Pandemie in einen großflächigen Lockdown. Die Regierung beschloss am Abend umfangreiche Maßnahmen für alle sogenannten roten Zonen, also Regionen mit einem Inzidenzwert von 250 und mehr. Etwa 40 Millionen Menschen sind betroffen. Die Regelungen gelten in mehr als der Hälfte der italienischen Regionen, auch in der Hauptstadt Rom, zunächst bis 6. April.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.03.2021 01:00 Uhr