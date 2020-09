Weite Teile Bayerns kommen für Atommüll-Endlager infrage

Nachrichtenarchiv - 28.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weite Teile Bayerns gelten bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll als geologisch geeignet. Am Vormittag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihre Liste mit bundesweit 90 möglichen Regionen vorgestellt. Darin genannt sind nicht nur wie erwartet die Granitgebirge im Osten des Freistaats vom Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald, sondern auch der große Teil Bayerns nördlich einer Linie etwa von Augsburg bis Landshut. Ebenfalls gelistet sind Gebiete mit Tongestein in der Gegend rund um Rosenheim, Mühldorf und Burghausen. Und auch eine Region in Schwaben rund um Günzburg und Lauingen ist als potenzieller Endlagerstandort aufgeführt. In den kommenden Monaten und Jahren werden die möglichen Standorte weiter eingegrenzt. Berücksichtigt werden sollen verschiedene Kriterien wie etwa die Bevölkerungsdichte. Nach langjährigem Streit über den Salzstock Gorleben war die Endlager-Suche komplett neu gestartet worden. Bayerns Umweltminister Glauber kritisierte, dass Gorleben nicht mehr auf der Liste steht. Das weitere Verfahren habe deshalb ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 12:00 Uhr