Weißes Haus verurteilt Gewalt am Kapitol

Washington: Das Weiße Haus hat die Gewalt beim Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol verurteilt. Die Sprecherin des amtierenden Präsidenten, McEnany, erklärte, die Gewalt, die man gestern in der Hauptstadt der Nation gesehen habe, sei entsetzlich und verwerflich gewesen und widerspreche dem amerikanischen Weg. Wörtlich sagte sie: "Wir - der Präsident und diese Regierung - verurteilen sie in schärfster Form." Diejenigen, die das Kapitol belagert hätten, seien das Gegenteil von allem, wofür diese Regierung stehe. In Verkehrsministerin Chao ist ein erstes Kabinettsmitglied nach den Vorfällen zurückgetreten. Der Angriff habe sie zutiefst beunruhigt, auf eine Weise, die sie nicht einfach abtun könne, sagte sie. Inzwischen mehren sich auch bei den Republikanern die Stimmen, die eine Absetzung des amtierenden Präsidenten fordern. Der Kongressabgeordnete Kinzinger hat das Regierungskabinett in einer Videobotschaft dazu aufgerufen, Trump aus dem Amt zu entfernen. Der Präsident sei ungeeignet und es gehe ihm nicht gut, sagte Kinzinger. Zuvor hatte bereits der republikanische Gouverneur von Maryland, Hogan, gesagt, es sei klar, dass Amerika besser dran wäre, wenn der Präsident zurücktreten oder aus dem Amt entfernt würde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 01:00 Uhr