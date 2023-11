Weißes Haus kündigt Treffen von Biden und Xi Jinping am Montag an

Washington: US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi werden sich nach gut einem Jahr am kommenden Mittwoch wieder persönlich treffen. Das kündigte das Weiße Haus an. Demnach soll das Treffen am Rande des sogenannten Apec-Gipfels in San Francisco stattfinden. Die beiden Staatschefs beraten darüber, wie der Wettbewerb zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften verantwortungsvoll geregelt werden kann. Große Durchbrüche werden nicht erwartet. Das Verhältnis zwischen Washington und Peking gilt als angespannt. So sieht beispielsweise die US-Regierung Chinas Nähe zu Russland sowie Drohgebärden gegenüber der Inselrepublik Taiwan als problematisch an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 19:15 Uhr