Weißes Haus beschränkt Zugang für AP-Reporter weiter

Washington: Das Weiße Haus hat es Reportern der Nachrichtenagentur "Associated Press" verwehrt, US-Präsident Trump bei einem Wochenendausflug in der Präsidentenmaschine Air Force One zu begleiten. Die Associated Press und die US-Regierung streiten seit Tagen, weil sich die Nachrichtenagentur weigert, den Golf von Mexiko, entsprechend der Umbenennung in den USA, "Golf von Amerika" zu nennen. Der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, Budowich, bezeichnete die Berichterstattung der Nachrichtenagentur als verantwortungslos und unehrlich. Trumps Regierung hatte AP in den vergangenen Tagen schon mehrmals von der Berichterstattung über Veranstaltungen im Weißen Haus ausgeschlossen. Von AP hieß es, die Redefreiheit sei eine Säule der amerikanischen Demokratie. Die aktuellen Maßnahmen würden dieses wichtige Recht beschneiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 07:00 Uhr