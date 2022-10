Weißes Haus bekräftigt Warnung vor Atomwaffeneinsatz

Gesamte Schulpolizei nach Massaker an Grundschule in Texas beurlaubt

Uvalde: Rund vier Monate nach dem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas ist die gesamte für den Schulbezirk zuständige Polizei beurlaubt worden. Grund seien neue Bedenken hinsichtlich der Abläufe in der Abteilung, teilte der Bezirk mit. Ein 18-Jähriger hatte an der Schule in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrerinnen erschossen. Neben der Tat an sich sorgten auch dramatische Versäumnisse bei dem Polizeieinsatz für Fassungslosigkeit. Ende August war deshalb der verantwortliche Polizeichef entlassen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2022 04:00 Uhr