Weißer Ring fordert raschere Entschädigung nach Amokfahrten

Mainz: Der Bundesvorsitzende des Weißen Rings, Ziercke, hat verlangt, unverzüglich einen Rechtsanspruch auf soziale Entschädigung für Opfer von Gewalttaten mit Autos wie in Trier einzuführen. Die Novelle des Opferentschädigungsgesetzes sehe das zwar vor, aber erst von 2024 an, kritisierte Ziercke. Er habe Bundessozialminister Heil bereits in einem Brief aufgefordert, dies vorzuziehen. In Trier war am 1. Dezember ein Mann mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte fünf Menschen getötet sowie 24 weitere verletzt. Sein Motiv ist weiterhin unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.12.2020 07:15 Uhr