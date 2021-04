Weinstein legt Berufung gegen Verurteilung wegen Sexualverbrechen ein

Nachrichtenarchiv - 06.04.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der wegen Vergewaltigung verurteilte ehemalige Filmproduzent Weinstein will seinen Prozess neu aufrollen lassen. Dessen Anwälte haben beim Obersten Gericht im Bundesstaat New York Einspruch gegen das Urteil eingelegt. In dem Schreiben heißt es, der Richter habe Weinsteins Recht auf einen fairen Prozess nicht ausreichend geschützt. Weinstein war wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Er sitzt die Strafe derzeit in einem Gefängnis im Bundesstaat New York ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.04.2021 03:00 Uhr