Weinstein erneut für schuldig gesprochen

Harvey Weinstein schuldig gesprochen: In einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten hat ein Geschworenengericht in New York den früheren Hollywood-Produzenten wegen eines sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen. In einem weiteren Fall befanden die Geschworenen Weinstein für nicht schuldig. Im vergangenen Jahr hatte das oberste New Yorker Gericht ein Urteil gegen Weinstein wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Derzeit verbüßt er eine 16-jährige Gefängnisstrafe in Kalifornien wegen weiterer Sexualstraftaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 21:00 Uhr