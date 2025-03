Weinproduktion geht zurück, besonders in Franken

Die Winzer in Deutschland haben im vergangenen Jahr fast 10 Prozent weniger Wein und Most erzeugt als noch 2023. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor: Demnach schrumpfte in Franken die hergestellte Weinmenge sogar um mehr als 26 Prozent. Grund dafür war vor allem das Wetter: Das niederschlagsreiche Frühjahr habe Pilzkrankheiten befördert. Außerdem hätten Hagel, Stürme oder Starkregen vielerorts der Ernte geschadet.

