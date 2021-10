Weinernte in Franken wird abgeschlossen

Grüne und FDP beanspruchen Finanzministerium

Berlin: Grüne-Chefin Baerbock beansprucht in einer Ampelkoalition das Finanzministerium für ihre Partei. Im ZDF schlug sie ihren Co-Vorsitzenden Habeck für den Posten vor. Baerbock begründete den Anspruch damit, dass die Grünen bei der Bundestgswahl zweitstärkste Kraft geworden sind. FDP-Chef-Lindner, der ebenfalls Finanzminister werden möchte, sagte, es sei zu früh, man habe noch gar nicht über Ressorts gesprochen. Mit Blick auf die Klimapolitik wies Baerbock Vorwürfe zurück, eine Ampel könnte die Ziele der noch amtierenden Bundesregierung aufweichen. Wenn das passiere, dann könne man das Sondierungspapier in den Mülleimer werfen, so Baerbock. - Für mehr Klimaschutz gehen heute wieder Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung auf die Straße. Schwerpunkt der Aktionen ist Berlin, wo 10.000 Telnehmer erwartet werden. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 07:00 Uhr