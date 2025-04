Weimer will kein "Sparkommissar" sein

Berlin: Der designierte Kulturstaatsminister Weimer will in der künftigen Bundesregierung Einsparungen bei der Kultur verhindern. Weimer sagte, er wolle die "wunderbar reichhaltige Kulturlandschaft" in ihrer Vielfalt unterstützen. Er werde nicht als "Sparkommissar" auftreten. Die Vorstellung des Publizisten Weimer als künftigen Staatsminister für Kultur war auf teils heftige Kritik gestoßen. Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner bezeichnete Weimer als "Ultrakonservativen", der Schauspieler Ulrich Matthes nannte ihn einen "Ideologen". Dazu sagte Weimer, er sei ein Mann der bürgerlichen Mitte.

