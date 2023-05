Weil und Wüst fordern vom Bund mehr Geld für Flüchtlinge

Meldungsarchiv - 07.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Wüst und Weil, fordern vom Bund mehr Geld für Flüchtlinge. Der Bund müsse sich in der finanziellen Mitverantwortung erheblich bewegen, sagte Weil, der zurzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Dem Bund fehle eindeutig das Problembewusstsein vor Ort in den Kommunen. Mit Blick auf den für Mittwoch geplanten Migrationsgipfel riefen mehrere Ministerpräsidenten die Bundesregierung dazu auf, die Zuwanderung zu steuern. Wenn sich Deutschland nicht handlungsfähig zeige, werde das Vertrauen in die Demokratie mehr und mehr untergraben. Seit Wochen streiten Bund und Länder darüber, wie richtig auf die gestiegene Zahl der Geflüchteten reagiert werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2023 18:00 Uhr