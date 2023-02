Weil und Wüst fordern mehr Geld vom Bund für Flüchtlinge

Kurzmeldung ein/ausklappen USA bleiben zum Ende der Münchner Sicherheitskonferenz beim Nein zu Kampfjetlieferungen

München: Nach dem Ende der Sicherheitskonferenz gibt es für die Ukraine weiter keine Zusage für die Lieferung von Kampfjets. US-Außenminister Blinken blieb beim Nein der USA und sagte dem US-Sender ABC, der Schwerpunkt müsse darauf liegen, der Ukraine Waffen zu liefern, die sie in den nächsten Monaten gebrauchen könne - und nicht erst in den nächsten Jahren. Die Ausbildung für Kampfjets westlicher Bauart gilt als langwierig und anspruchsvoll. Die britische Regierung will ukrainische Piloten zwar bei der Ausbildung unterstützen, jedoch auch keine Kampfflugzeuge liefern. Die estnische Ministerpräsidentin Kallas betonte, wie wichtig es sei, Russland für seine Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Moskau müsse für die Invasion in der Ukraine am Ende einen so hohen Preis zahlen, dass alle Aggressoren sich ausrechnen könnten, dass sich so etwas nicht lohnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2023 21:00 Uhr