Weil setzt auf Fortbestand aller VW-Werke

Hannover: Der niedersächsische Ministerpräsident Weil setzt darauf, dass der VW-Konzern die aktuelle Krise ohne Werksschließungen überwindet. Dies sei seine "klare Erwartung", sagte Weil dem NDR. VW sei ein sehr großes Unternehmen in einem noch viel größeren Konzern, so der SPD-Politiker. Da gibt es nach seinen Worten immer unterschiedliche Optionen. Weil sitzt für das Land Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat - und hat damit bei wichtigen Entscheidungen ein Vetorecht. Die Leitung der Kernmarke VW hatte am Montag angekündigt, den Sparkurs zu verschärfen. Erstmals wurden auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen. Der Betriebsrat kündigte entschiedenen Widerstand an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 11:00 Uhr