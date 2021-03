Weil schreibt Osterurlaub noch nicht ab

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Niedersachsens Ministerpräsident Weil schließt Osterurlaub noch nicht aus. Das hat der SPD-Politiker in der "Rheinischen Post" deutlich gemacht. Dabei ließ er Kritik am Termin der nächsten Bund-Länder-Runde anklingen. Es sei vorgesehen, dass am 22. März über Reisen entschieden werde. Aus seiner Sicht ist der Termin sehr spät, weil die Menschen vorher Pläne machen müssen. Er setze aber darauf, dass man bis zum 22. März mehr darüber wisse, was durch neue Testkonzepte zusätzlich möglich sei. Kanzleramtschef Braun zeigt sich mit Blick auf Osterurlaub skeptisch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 03:00 Uhr