Weil schlägt Neujahrs-Ruhe zur Eindämmung von Neuinfektionen vor

Polizei in Dresden rechnet mit heftigen Corona-Protesten

Dresden: Nach dem Fackelaufmarsch vor dem Privathaus von Sachsens Gesundheitsministerin Köpping bereitet sich die Polizei heute auf einen Großeinsatz vor. Sie rechnet mit einem Protest von Gegnern der Corona-Politik vor dem Landtag in Dresden. Das Parlament will am Mittag über die Feststellung der epidemischen Lage in Sachsen entscheiden. Laut Polizei wird seit Tagen insbesondere in sozialen Netzwerken zu dem Protest aufgerufen - auch von Extremisten. Polizeipräsident Kubiessa kündigte eine härtere Gangart der Einsatzkräfte als bisher an. Wasserwerfer sollen im Stadtzentrum bereitstehen. Am Wochenende hatte es in Sachsen vielerorts nicht genehmigte Demonstrationen gegeben, am Freitagabend versammelten sich rund 30 Menschen mit Fackeln vor dem Haus der Gesundheitsministerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 06:00 Uhr