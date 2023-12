Weil kritisiert Sparpläne der Ampel-Regierung

Berlin: Niedersachsens Ministerpräsident Weil verlangt deutliche Korrekturen an den Sparplänen der Bundesregierung für den Haushalt 2024. So werde bei den Belastungen kein Unterschied gemacht zwischen Besserverdienern und denen, die ein niedriges Einkommen haben, sagte Weil der "Welt". Als Beispiel nannte er die stärkere Erhöhung der CO2-Preise. Sozial gerecht sei das nicht, denn ein Städter tue sich damit sehr viel leichter als ein Pendler vom Lande. Außerdem kritisierte Weil, dass die Zuschüsse zum Agrardiesel gestrichen werden sollen. Die Politik müsse auch Menschen mit weniger Einkommen im Blick haben, wenn sie beurteile, ob bestimmte politische Maßnahmen für alle verkraftbar seien, so Weil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 19:00 Uhr