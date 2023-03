Weil fordert mehr Geld vom Bund für Flüchtlinge

Meldungsarchiv - 16.03.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hannover: In der Diskussion über die steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland haben die Länder unmittelbar vor ihrer Ministerpräsidentenkonferenz den Druck auf die Bundesregierung nochmals erhöht. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Hauptlast bei der Unterbringung der Menschen liege bei den Ländern und Kommunen, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Wörtlich erklärte der SPD-Politiker: "Fair wäre aus meiner Sicht eine 50/50-Regelung, zulasten von Bund und Ländern." Weil, der auch gerade den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne hat, forderte außerdem den Bund auf, sich dafür einzusetzen, dass abgeschobene Asylbewerber auch tatsächlich wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Sachsens Regierungschef Kretschmer forderte eine Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme, es gebe keine Kapazitäten mehr, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2023 08:00 Uhr