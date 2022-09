Weil fordert Aussetzen der Schuldenbremse wegen hoher Belastungen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Angesichts der hohen Energiekosten für Wirtschaft und Verbraucher fordert Niedersachsens Ministerpräsident Weil, die Schuldenbremse auszusetzen. Man befinde sich in einer Notlage, so Weil zur Deutschen Presse-Agentur. Er könne sich nicht vorstellen, dass man durch diese Situation komme, ohne zumindest zum Teil neue Kredite aufzunehmen. Bundesfinanzminister Lindner ist bisher gegen ein Aufweichen der Schuldenbremse. Weil fordert außerdem gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Söder in der "Bild am Sonntag" einen Rettungsschirm für die Stadtwerke. Diese müssten immer mehr für die Beschaffung von Energie bezahlen, können dies aber nur verzögert weitergeben. Deswegen drohten Zahlungsausfälle, so Weil. Auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg sagte, bei vielen Stadtwerken sei es fünf vor zwölf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 07:00 Uhr