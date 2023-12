Weihnachtspostamt in Himmelstadt öffnet zum ersten Advent

Himmelstadt: Heute, am ersten Advent öffnet das Bayerische Weihnachtspostamt in der unterfränkischen Stadt wieder. Am Mittag gibt es eine feierliche Eröffnung im Himmelstädter Rathaus mit der Sängerin Nicki. Danach können Kinder ihre Briefe an das Christkind auch persönlich vorbeibringen. Knapp 40 Ehrenamtliche helfen beim Sortieren und Beantworten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 06:00 Uhr