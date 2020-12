Weihnachtspostamt Himmelsstadt verschickt 80.000 Antwortbriefe

Steinmeier wirbt in Weihnachtsansprache für Zuversicht

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache zu Zuversicht aufgerufen. Er verwies in seiner Rede, die morgen Abend ausgestrahlt wird, auf die Corona-Impfungen, die am Sonntag beginnen. Vor uns liege noch ein längerer und auch beschwerlicher Weg, räumte Steinmeier ein, aber man komme dem Ausgang aus der Krise Schritt für Schritt näher. Das nächste Weihnachtsfest wird laut Steinmeier wieder mit Umarmungen und Gesang gefeiert. Bayerns Landtagspräsidentin Aigner lobte in ihrer Weihnachtsansprache die Solidarität der Menschen. Trotz Abstand seien viele näher zusammengerückt. Zugleich rief sie zu mehr Vertrauen in die Wissenschaft auf. Sie sei voller Hoffnung, dass man das Virus besiegen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 12:00 Uhr