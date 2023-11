Weihnachtsmärkte beginnen - etwa in Augsburg und München

München: Viele Weihnachtsmärkte in Bayern öffnen heute ihre Tore - etwa der größte und älteste Christkindlmarkt in München. Am späten Nachmittag gibt Oberbürgermeister Reiter das offizielle Startsignal. Dann erstrahlen die rund 3.000 LED-Leuchten am 25 Meter hohen Christbaum vor dem Rathaus. Heuer sind etliche Lichtprojektionen geplant - auf das Sendlinger Tor und Karlstor. Auch in Augsburg geht es heute los. Vor dem historischen Rathaus findet zur Eröffnung des Christkindlesmarkt am Abend das traditionelle "Engelesspiel" statt, und auch die Turmbläser treten auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 06:00 Uhr