Weihnachtslotterie El Gordo schüttet Gewinne aus

Madrid: In Spanien ist kurz vor Heiligabend wieder Zeit für die seit 1812 ausgespielte Weihnachtslotterie. Sie gilt gemessen an der Gewinnsumme als die größte Tombola der Welt. Gut 2,4 Milliarden Euro werden auch heuer wieder ausgespielt - das sind knapp 70 Prozent der Einnahmen durch den Los-Verkauf. Gut 20 Prozent,weit über 700 Millionen Euro, fließen in die Staatskasse. Der Hauptgewinn bei der Ziehung heute Vormittag wird "El Gordo" genannt, auf deutsch "der Dicke". Er beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Die Ziehung wird als mehrstündige Show im Fernsehen übertragen. Viele Spanierinnen und Spanier erwerben nur Zehntel-Lose für jeweils 20 Euro. Statistisch betrachtet hat jeder Bürger des Landes drei solche Zehntel-Lose.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 09:00 Uhr