Weihnachtsferien in Bayern werden vorgezogen

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der Corona-Pandemie zieht Bayern den Start der Weihnachtsferien vor. Wie Ministerpräsident Söder dem BR gesagt hat, ist der letzte Schultag vor Weihnachten nunmehr Freitag, der 18. Dezember. Damit fallen zwei Schultage weg: Ursprünglich wäre Mittwoch, der 23. Dezember der erste Ferientag gewesen. Der Abstand zwischen Unterricht und Weihnachten werde so vergrößert, sagte Söder, und das Infektionsrisiko durch die fast einwöchige Karenzzeit verringert. Damit verbessere man die Möglichkeiten, dass die Familien in Bayern das wichtigste Fest des Jahres gesund und unbeschwerter feiern können. In der "Passauer Neuen Presse" kündigte der Ministerpräsident darüberhinaus an, dass die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten gelockert werden, damit auch mit den Großeltern gefeiert werden könne. Inzwischen hat das Robert-Koch-Institut die aktuellen Corona-Zahlen vorgelegt. Demnach sind binnen 24 Stunden 13.554 Neuinfektionen gemeldet worden - gut 850 weniger als vor einer Woche. Weitere 249 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 07:00 Uhr