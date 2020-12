Weidel macht Merkel bei Generaldebatte schwere Vorwürfe

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Auftakt der Haushaltsdebatte hat die Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, Weidel, Kanzlerin Merkel scharf attackiert. Auch nach einem Dreivierteljahr Corona-Pandemie habe Merkel nichts gelernt. Sie habe keine anderen Rezepte als die Verhängung von Lockdowns, die von tiefen Eingriffen in das Privatleben der Menschen begleitet seien, so Weidel. Merkel sei dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft gespalten werde. Die AfD-Politikerin warf ihr nicht nur schwere Versäumnisse in der Corona-Krise vor, sondern auch Versagen in ihrer gesamten Amtszeit, etwa bei der Eurorettung, der Energiewende und beim Asylrecht. Merkel verteidigte anschließend die Neuaufnahme von coronabedingten Rekordschulden in Höhe von 180 Milliarden Euro. Dies sei Ausdruck einer globalen Ausnahmesituation. Merkel betonte, dass die geplanten Investionen im neuen Etat zukunftsweisend seien, etwa im Bereich Gesundheit, Digitalisierung und Klimaschutz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 10:00 Uhr