Weidel hält Regierung "maßlose" Corona-Politik vor

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die AfD hat der Bundesregierung eine "maßlose" Corona-Politik vorgeworfen. Fraktionschefin Weidel sagte im Bundestag bei der letzten Sitzung vor der Wahl, die Koalition habe das Land in einen "permanenten Ausnahmezustand" eingemauert. Sie hielt der Regierung vor, die Gesellschaft zu spalten und Ungeimpfte zu diskriminieren. Weidel rief die Koalition auf, die Grundrechte wiederherzustellen, damit das Land zur Normalität zurückkehren könne. Vizekanzler Scholz wies den Vorwurf zurück, die Regierung habe Grundrechte unverhältnismäßig eingeschränkt. Die Maßnahmen hätten der Sicherheit der Bürger gedient, so der SPD-Kanzlerkandidat. Er plädierte dafür, mit Argumenten weiter für das Impfen gegen Covid-19 zu werben. Dies könne jeder am Arbeitsplatz, im Sportverein oder am Stammtisch tun.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 11:00 Uhr