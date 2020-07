Wehrbeauftragte stellt Wiedereinführung der Wehrpflicht zur Diskussion

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Wehrbeauftragte Högl will über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutieren. Die SPD-Politikerin nennt das Aussetzen der Wehrpflicht in der Funke-Mediengruppe einen Riesenfehler. Es tue der Bundeswehr sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet. Das erschwere es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breit macht. Zuletzt waren immer wieder Fälle von Rechtsextremismus bei aktiven und ehemaligen Soldaten aufgetaucht, darunter bei der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte. Die Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 03:00 Uhr