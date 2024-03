Wehrbeauftragte schlägt "Gesellschaftsjahr für alle" vor

Berlin: Die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Högl, hat sich für ein "Gesellschaftsjahr für alle" ausgesprochen. Im BR-Fernsehen sagte die SPD-Politikerin, jeder solle sich eine Zeit lang für die Gesellschaft engagieren, nicht nur Männer. Wer möge, könne das bei der Bundeswehr tun, aber auch in den Bereichen Soziales, Umwelt, Kultur oder Denkmalpflege. Dabei würde nach ihren Worten nicht ein ganzer Jahrgang verpflichtet. Sie sprach von einer "Komponente Freiwilligkeit". Hintergrund ist die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Diese ist seit 2011 ausgesetzt. Nun hat die Bundeswehr Probleme, Personal zu gewinnen. Das hat die Wehrbeauftragte Högl auch in ihrem heute vorgelegten Jahresbericht deutlich gemacht. Die alte Wehrpflicht wolle jedoch niemand zurückhaben, so Högl. Dafür fehle es allein schon an Stuben, Ausrüstung und Ausbildern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 20:00 Uhr