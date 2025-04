Wehrbeauftragte plädiert für gesellschaftliches Pflichtjahr auch für Frauen

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, plädiert für die Einführung eines gesellschaftlichen Pflichtjahres auch für Frauen. Dies wäre nach ihren Worten zeitgemäß und würde den Zusammenhalt stärken. In einem Interview sagte Högl weiter, der Dienst in der Bundeswehr könnte Teil eines Gesellschaftsjahres sein, vorstellbar sei auch ein Engagement im sozialen Bereich, im Katastrophenschutz oder in der Denkmalpflege. Dafür bräuchte es eine verpflichtende Erfassung. Außerdem dürfe es keine beruflichen Nachteile geben, mahnte die SPD-Politikerin. - Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist kein verpflichtendes Dienstjahr vorgesehen. Stattdessen ist ein freiwilliger Wehrdienst nach schwedischem Vorbild geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 07:00 Uhr