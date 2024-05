Wehrbeauftragte kritisiert Frauenmangel bei der Bundeswehr

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat den Mangel an Frauen bei der Bundeswehr kritisiert. Ein "Weiter So" könne es nicht mehr geben, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aktuell liege der Frauenanteil in der Bundeswehr bei etwas mehr als 13 Prozent. Rechne man den Sanitätsbereich heraus, seien es sogar unter 10 Prozent. Die Bundeswehr verfehle damit ihre selbstgesteckten Ziele, so Högl. Gesetzlich ist eine Quote von 20 Prozent festgeschrieben. Auch in Führungspositionen seien Frauen unterrepräsentiert. So dienten lediglich drei Frauen im Generalsrang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 09:00 Uhr