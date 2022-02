Wehrbeauftragte kritisiert Aufnahme von Jugendlichen in Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 10.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem bei der Bundeswehr die Zahl minderjähriger Rekruten wieder gestiegen ist, kommt Kritik von der Wehrbeauftragten des Bundestages. Die SPD-Politikerin Högl rief dazu auf, von dieser Praxis Abstand zu nehmen. In der Neuen Osnabrücker Zeitung verwies sie auf die UN-Kinderrechtskonvention, wonach ein Mindestalter für Soldatinnen und Soldaten von 18 Jahren vorgesehen ist. Seit Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 können in Deutschland auch 17-Jährige in die Freiwilligenarmee eintreten. Im vergangenen Jahr waren es nach Daten der Bundeswehr rund 1.200 Rekruten, die bei Antritt ihres Dienstes unter 18 Jahre alt waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2022 10:00 Uhr