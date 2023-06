Wehrbeauftragte Högl schlägt Rückkehr zur Musterung vor

Meldungsarchiv - 02.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat vorgeschlagen, in Zukunft wieder junge Menschen für den Wehrdienst mustern zu lassen. Dem Nachrichtenportal "t-online" sagte sie, sie könne sich vorstellen, das schwedische Modell in Deutschland einzuführen. Das würde bedeuten, dass alle jungen Menschen eines Jahrgangs eine Einladung zur Musterung bekommen - also Männer und Frauen. Bei der Untersuchung werde dann festgestellt, ob sie körperlich und geistig für einen Dienst bei der Bundeswehr geeignet wären. Nach Högls Worten sollen diejenigen, die die Musterung bestehen, aber selbst entscheiden, ob sie sich bei der Bundeswehr engagieren wollen. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht lehnt die SPD-Politikerin ab. Hintergrund ist der Personalmangel bei der Armee.

