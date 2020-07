Wehrbeauftragte Högl fordert Wiedereinführung der Wehrpflicht

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, will darüber diskutieren, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Es tue der Bundeswehr sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet, sagte Högl der Funke-Mediengruppe. Das erschwere auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breit mache. Die SPD-Politikerin sprach sich außerdem gegen eine reine Berufsarmee aus. Sie bezeichnete es als Riesenfehler, dass 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Man müsse diese Entscheidung sehr kritisch analysieren, so Högl. Dann solle auch Thema sein, ob Männer und Frauen gleichermaßen dienen sollten. Zuletzt waren mehrere rechtsextreme Vorfälle bei der Elitetruppe KSK bekanntgeworden. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte daraufhin angekündigt, die Einheit komplett umzustrukturieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 06:00 Uhr