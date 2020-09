Wehrbeauftragte Högl betrachtet Corona als Belastung und Chance für die Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, sieht in der Corona-Pandemie sowohl eine Belastung für die Bundeswehr, als auch eine Chance, zu zeigen, was sie kann. Im BR betonte Högl den großen Beitrag, den die Truppe im Kampf gegen Corona leiste - sie unterstütze etwa die Gesundheitsämter und biete Transporte für Infizierte an. Neben der Pandemie sieht Högl auch das Thema Rechtsextremismus innerhalb der Bundeswehr als Schwerpunkt ihrer Arbeit. Sie sagte, die absolute Mehrheit der Soldaten stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Umso wichtiger sei es, deutlich zu machen, dass Rechtsextremismus in der Truppe keinen Platz habe. Die SPD-Politikerin ist seit vier Monaten Wehrbeauftragte des Bundestages und damit auch Ansprechpartnerin für alle Probleme der Soldatinnen und Soldaten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 06:15 Uhr