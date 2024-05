Wehrbeauftragte fordert Wehrpflicht auch für Frauen

Berlin: In der Debatte über eine neue Wehrpflicht spricht sich die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, für eine Ausweitung auf junge Frauen aus. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Högl: Sie halte es für nicht mehr zeitgemäß, nur Männer in den Blick zu nehmen - es gehe um einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Ähnlich sieht das der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther: In Zeiten der Gleichberechtigung sei eine Wehrpflicht auch für Frauen aus Sicht der CDU selbstverständlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2024 04:00 Uhr