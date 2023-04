Wehrbeauftragte fordert mehr Tempo bei Umsetzung der "Zeitenwende"

Kurzmeldung ein/ausklappen Aiwanger nennt Gesetz zum Heizungsumbau einen Irrsinn

München: Das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition sorgt weiter für Diskussionen. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sprach am Abend im BR von einem Irrsinn, der Eigentum massiv entwerte. Er rechnet damit, dass der Sanierungsaufwand für einen Großteil der Häuser enorm wird. Am Ende würden funktionierende Heizungen raus geworfen, so Aiwanger. Selbst die FDP als Regierungspartei will Nachbesserungen durchsetzen - zum Beispiel längere Fristen und mehr alternative Heizungsformen. Der Verband der Heizungsinstallateure sieht ein anderes Problem. Demnach fehlen rund 60.000 Fachkräfte. An sich sei der Einbau einer Wärmepumpe aber keine Raketenwissenschaft, betonte Hauptgeschäftsführer Bramann gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2023 07:00 Uhr