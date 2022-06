Wehrbeauftragte fordert mehr Einsatz gegen Rechtsextremismus

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, will Rechtsextremismus in der Truppe besser bekämpfen. Der Rheinischen Post sagte Högl, dafür solle mehr Personal bereitgestellt werden. Bei der Rechtsextremismusbekämpfung in der Bundeswehr komme es vor allem darauf an, Vorfälle schnell aufzuklären und zu ahnden. Strafen, die erst nach Jahren kämen, würden verpuffen, kritisierte Högl. Bei den zuständigen Truppendienstgerichten lägen aber viele Fälle auf Halde, darum brauche es mehr Personal und schlankere Verfahren. Insgesamt gibt es ihren Worten zufolge mittlerweile aber ein größeres Problembewusstsein. Der zuständige Militärische Abschirmdienst hat im vergangenen Jahr fast 590 rechtsextreme Verdachtsfälle erfasst und damit 110 mehr als 2020.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 08:00 Uhr