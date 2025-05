Wehrbeauftragte fordert Impulse für Bundeswehr-Nachwuchs

Berlin: Die scheidende Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, bezweifelt, dass auf freiwilliger Basis genügend junge Leute für die Bundeswehr gewonnen werden können. In einem Interview sagte die SPD-Politikerin, ohne eine Form von Pflicht werde man nicht auskommen. Die Truppe müsse auf gut 200.000 Mann aufgestockt werden, so Högl, dazu brauche es aber mehr Ausbilder, Ausrüstung und Unterkünfte. Unter anderem sei es nötig, mehr Frauen für den Dienst in der Bundeswehr zu bekommen. Ihr Anteil sei mit nur 13 Prozent viel zu niedrig. Es gebe nach wie vor zu wenig passende Uniformen und sanitäre Einrichtungen, so die Wehrbeauftragte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 07:00 Uhr